Biden ile Macron, Ukrayna ve Ortadoğu gündemiyle telefon görüşmesi yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada görüşmeyle ilgili bilgi verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Başkan Biden bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir dizi küresel ve ikili konuyu görüştü. Lübnan'da Mavi Hattın her iki tarafında yaşayanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak bir ateşkes anlaşmasının sağlanmasına yönelik çabalar da dahil olmak üzere, Ukrayna ve Ortadoğu'daki gelişmeleri gözden geçirdiler. Taraflar doğrudan ve ulusal güvenlik ekipleri aracılığıyla yakın istişare halinde olmaya devam edeceklerini taahhüt ettiler."