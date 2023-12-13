Biden ile Netanyahu arasındaki gerginlik tırmanıyor

İsrail’in uluslararası kamuoyunda tepki çeken Gazze harekatı devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden İsrail’in destek kaybettiğini ve Benyamin Netanyahu’nun değişmesi gerektiğini söyledi. Biden’ın bu açıklamaları, Netanyahu’nun Gazze’nin geleceği konusunda ABD önerilerini reddettiğini söylemesinden sonra geldi.

Biden, Washington'da kameralara kapalı olarak düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Netanyahu hükümetinin geleceğini değerlendirdi.

Beyaz Saray muhabirlerinin paylaştığı notlara göre Biden, Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı İsrail'in dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını kaydetti.

Netanyahu hükümetini "İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet" sözleriyle tanımlayan Biden, bu yönetimin İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözümü de desteklemediğini dile getirdi.

Biden, İsrail-Filistin sorununun uzun vadeli çözümü noktasında da Netanyahu'nun hükümetini değiştirip güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Netanyahu’nun Gazze’nin geleceği konusunda ABD başkanıyla “anlaşmazlığı” olduğunu ve kontrolü ele alacak yeniden canlandırılmış bir Filistin Yönetimi’ne yönelik Biden’ın önerisini reddettiğini söylemesinden saatler sonra geldi.

Açıklamalar Biden’ın İsrail-Hamas savaşına ilişkin artan endişesine ve ABD-İsrail ilişkilerindeki sürtüşmenin derinleştiğine işaret etti.