Biden, İsrail’in yalanına destek çıktı: Hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi!

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki hastane saldırısından Hamas'ı sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 1 saat önce başlayan İsrail ziyaretinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dün akşam Gazze'de düzenlenen ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı hakkında konuşan Biden, şunları söyledi:

"Dün Gazze’deki hastanede meydana gelen patlamadan dolayı derin üzüntü ve öfke duyuyorum. Gördüğüm kadarıyla bunu siz değil, diğer taraf yapmış gibi görünüyor. Ancak emin olmayan pek çok insan var, bu nedenle pek çok şeyin üstesinden gelmemiz gerekiyor.”

SORU ALMADILAR

ABD’nin İsrail’e 'kendisini savunması için' gereken her türlü yardımı yapacağını belirten Biden, İsrail'de bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Netanyahu ve Biden, basın toplantısını soru almadan bitirdi.

'ZOR SORULAR' SORACAKTI

Ziyaret öncesi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden’ın İsrailli yöneticilere ‘dostça’ ama ‘zor sorular’ soracağı öne sürülmüştü. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından oldukça sıcak karşılanan Biden, İsrail'e tam destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Biden’ın Tel Aviv’de Benyamin Netanyahu ile görüştükten sonra Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak dün düzenlenen hastane saldırısının ardından bu ziyaretler iptal edildi.

MUHTEMEL KARA HAREKATI

İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemeye ilişkin kesin kararını Biden ziyaretinden sonra vereceği de belirtiliyordu. Ancak basın toplantısında bu konuyla ilgili açıklama yapılmadı.