Biden, Milton Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaret edecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, pazar günü Florida eyaletini ziyaret edecek.

Milton Kasırgası'nın vurduğu eyaletteki afet sonrası çalışmaları yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere Florida'ya gidecek Biden'ın programının detayları ise henüz açıklanmadı.

Helene Kasırgası'ndan da etkilenen eyaleti yakın zaman önce de ziyaret eden Biden, afetzedelere her konuda destek sözü verdi.

- Kongre'ye çağrı

Öte yandan Biden, Beyaz Saray'da afetle ilgili aldığı brifing sonrasında basın mensuplarına değerlendirme yaptı.

Biden, Kongre'nin afetten etkilenen özellikle küçük işletmelere destek noktasında ilave bütçe konusunda en kısa zamanda toplanması ve bir çalışma yapması gerektiğini bildirdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a da seslenen Biden, Johnson'ın küçük işletmeler konusundaki mesajı alacağına inandığını söyledi.

Federal yetkililerin açıklamasına göre en az 16 kişinin ölümüne neden olan Milton Kasırgası, milyonlarca kişinin yaşam alanlarını doğrudan etkilerken bölgede büyük yıkıma da sebep oldu.