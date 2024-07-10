Biden, NATO zirvesinde sınav veriyor

ABD Başkanı, sağlığıyla ilgili kaygıları bastırmaya çalışırken, Demokratlar arasında "adaylıktan çekilmesi" yönünde tartışma süren Joe Biden'ın Washington’da başlayan NATO zirvesindeki performansı mercek altında.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile çıktığı canlı yayındaki performansından sonra "sağlığı nedeniyle adaylıktan çekilme" çağrıları yapılan ABD Başkanı Joe Biden’ın, Washington’da başlayan NATO zirvesindeki performansı da mercek altında.

Biden, zirvede, ülke içindeki partililerine ve müttefik ülke liderlerine, sağlığının bir dönem daha görev yapacak kadar iyi olduğuna ikna etmeye çalışıyor.

Başkentte bir araya gelen yabancı liderlerin, Biden'ı ve Demokratlar arasındaki tartışmaların gidişatını yakından izlediği belirtilirken, 27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın tartışmasından sonra Trump’ın ikinci dönem için Beyaz Saray’da koltuğa oturmasının giderek muhtemel hale geldiğine dair endişelerin arttığı kaydediliyor.

NATO zirvesinde, dün liderlere hoş geldiniz konuşması yapan Biden’ın, bu konudaki esas sınavını ise yarın zirve kapsamında yapacağı soru-cevaplı basın toplantısında vereceği ifade ediliyor.

"ZİRVE, ONA LİDERLİĞİNİ SERGİLEME FIRSATI SAĞLIYOR”

Demokratlar, basın toplantısının, Biden’ın, Trump'a karşı kampanya yürütecek enerjiye ve zihinsel çevikliğe sahip olduğunu kanıtlamak için kritik olacağına işaret ederken, Avrupalı liderlerin de Biden'ı, canlı yayındaki performansının sadece “kötü bir gece geçirme mi” yoksa sağlık durumuyla ilgili büyük bir sorunun işareti mi olup olmadığını anlamak için yakından izleyeceği kaydediliyor.

Maryland’ın Demokrat Senatörü Chris Van Hollen, Washington Post’a, NATO zirvesinin Biden’a güçlü küresel liderliğini sergileme fırsatı sunduğunu belirterek, "Zirve, ona liderliğini ve dış politika kimliğini sergileme fırsatı sağlıyor ve yarınki basın toplantısı da bu konudaki endişelere cevap verme imkanı tanıyacak” ifadesini kullandı.

Hollen, Biden’ın, dün Kongre'de yapılan Demokratların grup toplantısı sonucunda parti içindeki "adaylıktan çekilme" çağrılarını kısmen yatıştırmış göründüğünü ancak yarın yapılacak basın toplantısında, seçim tartışmasındaki gibi bocalaması durumunda her şeyin yine değişebileceği uyarısında bulundu.

"TRUMP, EZİCİ BİR FARKLA KAZANMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Zirvede, bütün gözler Biden’a odaklanmışken, Demokratlar arasında Biden’ın seçim yarışından çekilip çekilmemesi konusunda tartışmalar ise hız kesmişe benzemiyor.

Kongrenin kıdemli üyelerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, bu sabah MSNBC’ye verdiği mülakatta Biden’a destek verip vermediği konusundaki sorulara direk cevap vermemesi dikkati çekti.

Pelosi, Biden’ın yarıştan çekilmesi tartışmaları için “Aday olup olmayacağına karar vermek kendisine kalmış. Hepimiz onu bu kararı vermeye teşvik ediyoruz çünkü zaman daralıyor." ifadesini kullandı.

CNN’e konuşan Colorado Senatörü Michael Bennet ise Biden hakkındaki endişelerini kamuoyuna açıkça duyuran ilk Demokrat Senatör olurken, mevcut Başkan'ın kasımda yapılacak seçimlerde Trump'ı yenebileceğine inanmadığını söyledi.

Bennet, "Trump, bence bu seçimi kazanma ve belki de ezici bir farkla kazanma ve Senato ile Temsilciler Meclisini de beraberinde götürme yolunda ilerliyor." dedi.

Connecticut Senatörü Richard Blumenthal, CNN’e, Biden’ın kasımda yapılacak seçimleri kazanma konusunda “derin endişeleri” olduğunu belirterek, “Çünkü Donald Trump'ın kazanması ülke için varoluşsal bir tehdit olacaktır” diye konuştu.

Blumenthal, Biden’ın adaylığı tartışmasında “mümkün olan en kısa sürede bir sonuca varılması gerektiğini” belirterek, Biden’ın endişeleri gidermek için çok çalıştığını, sonunda bunu başarsa bile “hala bir süre soru işaretleri olacağını” kaydetti.

Tartışmalar karşısında şu an Biden’a desteğinin devam ettiğini vurgulayan Blumenthal, kendisi gibi birçok senatörün de Başkan'ın arkasında olduğunu dile getirdi.

“BU BAŞKAN İLE KASIMDAKİ SEÇİMİ KAZANAMAYACAĞIZ”

Demokrat Parti'nin en büyük bağışçılarından aktör George Clooney de New York Times’da yayımladığı makale ile Biden’a açıktan çekilme çağrısı yapan gruba katıldı.

Clooney, Biden’ı senatör, başkan yardımcısı ve başkan olarak çok sevdiğini, Biden’ın son 4 yılda girdiği bütün mücadeleleri kazandığını belirterek, “Ancak kazanamayacağı tek bir savaş var ki o da zamandır” ifadesini kullandı.

3 hafta önce düzenlenen bağış toplama etkinliğinde Biden’ın yanında olduğunu hatırlatan Clooney, “Biden 2010’daki hatta 2020’deki Biden değil, o canlı yayında şahit olduğumuz kişiydi. Parti liderlerimiz bize, bizim gördüklerimizi 51 milyon insanın görmediğini söylemekten vazgeçmeleri gerekiyor” ifadesini kullandı.

Clooney, Kongre üyeleri ile yaptığı özel görüşmelerde, birçoğunun aynı görüşü dile getirdiğini öne sürdü. Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat liderlerin, Biden’a “gönüllü olarak başkanlıktan çekilmesini” istemesi gerektiğini kaydeden Clooney, “Bu başkan ile kasımdaki seçimi kazanamayacağız” uyarısını yaptı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ile 15 Haziran’da bağış toplama etkinliği düzenleyen Clooney, Biden’ın yeniden seçilmesi için 28 milyon dolar toplamıştı.

İLK CANLI YAYIN VE BIDEN'IN SAĞLIK DURUMU TARTIŞMALARI

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.