Biden: Refah Sınır Kapısı'nın faaliyette kalması için tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze halkının refahı için gerekli yardımların devam etmesini sağlamak üzere Refah Sınır Kapısı'nın faaliyette kalması için tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki halkın insani yardımlara erişmeye devam etmelerini sağlama konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini ve bunun için tüm taraflarla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'deki sivillerin gıda, su, tıbbi bakım ve diğer yardımlara erişmeye devam etmelerini sağlama konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirten Biden, "Gazze halkının refahı için gerekli yardımların devam etmesini sağlamak üzere Refah Sınır Kapısı'nın faaliyette kalması için tüm taraflarla çalışmaya ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerle tutarlı olarak sivillerin korunması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk yardım konvoyu dün Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne girmişti.