Biden, tartışmalara nokta koydu: "Adaylıktan çekilmiyorum"

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylığı, Donald Trump karşısındaki canlı yayın performasının ardından bir kez daha tartışılsa da Biden, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.

ABD seçimlerine 4 ay kala mevcut başkan ve Demokratların adayı Joe Biden'ın performansı tartışılıyor. 81 yaşındaki Biden'ın Donald Trump ile çıktıkları ortak yayının ardından adaylıktan çekilebileceği de gündemdeydi ancak BBC'nin haberine göre Biden adaylıktan çekilmeyeceğini partililerine kesin olarak bildirdi.

Biden dün, kendisi yerine Demokratların adayı olabileceği belirtilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Oval Ofis'te görüştü.

Biden ve Harris daha sonra Demokrat Parti’nin önde gelenleri ile telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. Bu görüşmede Biden açıkça adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.

BBC’ye konuşan bir kaynak, Biden’ın görüşmede, "Ben Demokrat Parti'nin adayıyım. Bırakmıyorum” dediğini aktardı.

Biden elekonferans sonrası kampanya bağışçılarına gönderilen bir elektronik postada da “Sonuna kadar bu yarışta olduğunu" mesajını yineledi.

SÖZCÜDEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre de ABD Başkanı Joe Biden’ın kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden adaylığını kesinlikle geri çekmeyeceğini söyledi.

BIDEN DA KABUL ETMİŞTİ

Biden, Trump’la karşılaşmasındaki başarısızlığından yurtdışı seyahatlerini sorumlu tutmuştu. Canlı yayın münazarasında alakasız cevapları ve düşük ses tonuyla yetersiz bir performans ortaya koyan Biden Trump’la karşılaşmasının “iyi gitmediğini” kabul etmiş ve "En iyi gecem değildi. Ama gerçek şu ki çok zekice davranmadım. Tartışmadan önce yaklaşık 100 saat diliminden geçerek birkaç kez dünyayı gezmeye karar verdim. Çalışanlarımı dinlemedim, geri döndüm ve neredeyse sahnede uyuyordum. Bu bir mazeret değil ama bir açıklama” demişti.