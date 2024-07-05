Biden, Trump'a karşı münazarada 'çuvalladığını' söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a karşı çıktığı canlı yayında kötü bir performans gösterdiğini itiraf etti. Buna rağmen düştüğü yerden kalkacağını öne süren Biden, adaylıktan çekilmeyi asla düşünmediğini ifade etti.

ABD Başkanı ve Demokrat Parti'nin kasım seçimlerindeki adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump ile yaptığı televizyon münazarasında "berbat bir performans sergileyerek çuvalladığını" ancak adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yayın yapan "The Earl Ingram Show" radyo programına konuk olan Biden, 27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın münazarasındaki performansını değerlendirdi ve adaylıktan çekileceği yönündeki tartışmalara cevap verdi.

Biden, Trump ile karşılaştığı münazarada kötü performans gösterdiğini kabul ederek, "Berbat bir gece geçirdim. Çuvalladım ve hata yaptım. Bu sadece sahnede 90 dakikalık bir şey, 3,5 yılda ne yaptığıma bakın" dedi.

"YERE DÜŞÜNCE KALKMAYI ÖĞRENDİM"

Münazaradaki performansı istediği gibi olmasa da yarışı sürdüreceğini aktaran Biden, "Babamdan yere düşünce tekrar ayağa kalkmayı öğrendim, seçimi kazanacağız" diye konuştu.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle askeri personel ve ailelerini Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, buradaki konuşmasında da adaylıktan çekileceği yönündeki yorumlara "Hiçbir yere gitmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

DEMOKRAT PARTİ BAĞIŞÇILARINDAN BİDEN KARŞITI TEPKİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Demokrat Parti bağışçısı ve Disney Company’nin kurucu ortağı Roy O. Disney’in torunu Abigail Disney, Biden'ın yarıştan çekilmemesi halinde partiye bağışlarını keseceğini açıkladı.

CNBC'ye değerlendirmede bulunan Abigail Disney, kararının saygısızlık olmadığını vurgulayarak, "Şundan eminim: Biden çekilmezse Demokratlar kaybedecek" ifadesini kullandı.

HARRIS İSMİ TELAFFUZ EDİLİYOR

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'ı yenebileceğini belirten Disney, "Demokratlar Biden'ın eksikliklerine tahammül ettiklerinin 10'da biri kadar Harris'in noksanlıklarına tahammül ederse bu seçimi farkla kazanabiliriz" dedi.

Demokrat Parti bağışçılarından ve Netflix’in kurucu ortağı Reed Hastings de New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, Biden’ın güçlü demokrat liderlere Trump’ı yenmesi için izin vermesi gerektiğini ifade ederek, Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Hastings, büyük bağışçılar arasında Biden'a kamuoyuna açık olarak başkanlık yarışından çekilmesini söyleyen ilk kişi olmuştu.

ABD Başkanı Biden, Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasında ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri Raul Grijalva ve Lloyd Doggett, Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi için çağrı yapmıştı.

Beyaz Saray ise Başkan Biden'ın başkanlık yarışından kesinlikle çekilmeyeceğini bildirmişti.