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Biden, Trump’ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti

ABD Başkanı Joe Biden, Seçilmiş Başkan Donald Trump’ı telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Ajans Haberleri
  • 06.11.2024 23:30
  • Giriş: 06.11.2024 23:30
  • Güncelleme: 06.11.2024 23:30
Kaynak: İHA
Biden, Trump’ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti


ABD Başkanı Joe Biden, seçilmiş Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris’i telefonla aradı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın Trump’ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği belirtilerek, geçiş sürecini görüşmek üzere Beyaz Saray’a davet ettiği aktarıldı. Beyaz Saray, davetin tarihinin henüz net olmadığını belirterek, Biden’ın yarın ulusa seslenmeyi planladığını aktardı.
Biden’ın ayrıca Demokrat Parti Başkan Adayı ve Başkan Yardımcısı Harris ile de görüşerek kendisini seçim kampanyasından dolayı tebrik ettiği ifade edildi.

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