Biden, Türkiye'ye F-16 satışına Kongre'den onay istedi

ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanması beklenirken ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye 50 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışının onayı için kongreye mektup gönderdi. Mektupta F-16 satışının onaylanması istendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu hakkında açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye tarafından onay verilmesinin ABD tarafından memnuniyetle karşıladığını belirterek, Macaristan'ın da bu süreçte adım atmasını sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini belirten Patel, ancak ABD Kongresi’nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti.

Bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

İngiliz haber ajansı Reuters, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Biden yönetiminin, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye mektup gönderdiğini duyurdu.

ABD'den bu yönde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.