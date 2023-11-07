Biden ve Netanyahu Gazze’de "taktiksel duraklamayı" ele aldı

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında "taktiksel duraklamayı" ele aldıkları belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden ve Netanyahu’nun görüşmede İsrail, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi. Biden ve Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ndeki rehinlerin serbest bırakılması için devam eden çabaları tartıştıkları aktarılan açıklamada, liderlerin "Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardımlardaki artışı memnuniyetle karşıladıkları ve yardımların önemli ölçüde artırılmasını ele aldıkları" ifade edildi.

Biden’ın Netanyahu’ya sivillerin askeri operasyonlar sırasında korunması gerektiğini vurguladığı ifade edilen açıklamada, “İki lider, sivillere devam eden çatışma alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmaları için fırsat verilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için taktiksel duraklama ihtimalini tartıştı” denildi.