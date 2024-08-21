Biden ve Netanyahu telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başkan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşması ile bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları görüştü."

Demokratların başkan adayı olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’inde telefon görüşmesine katıldığı ifade edildi.