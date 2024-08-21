Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Biden ve Netanyahu telefonda görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik devam eden diplomatik çabaları ele aldığını açıkladı.

Dünya
  • 21.08.2024 23:56
  • Giriş: 21.08.2024 23:56
  • Güncelleme: 21.08.2024 23:57
Kaynak: iHA
Biden ve Netanyahu telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başkan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşması ile bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları görüştü."

Demokratların başkan adayı olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’inde telefon görüşmesine katıldığı ifade edildi.

BirGün'e Abone Ol