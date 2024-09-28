Biden ve Zelenski, Beyaz Saray’da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya karşı savaşı kazanmasını desteklemek için Ukrayna’ya yaklaşık 8 milyar dolarlık askeri yardım yapılacağını duyurmasının ardından Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi.

Biden, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Zelenski’yi Beyaz Saray’da tekrar ağırlamaktan gurur duyduğunu belirterek, “Yaklaşık 3 yıldır ABD, özgürlüklerini Rus saldırganlığına karşı savunan Ukrayna halkının yanında yer almak üzere tüm dünyayı bir araya getirdi ve Ukrayna’ya galip gelmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak yönetimimin en önemli önceliği oldu” dedi.

Ukrayna’nın savaşın başından bu yana Rusya’nın ele geçirdiği toprakların yarısından fazlasını geri aldığını ifade eden Biden, “Ancak yapılması gereken daha çok iş var. İşte bu nedenle bugün Ukrayna’ya yönelik güvenlik yardımlarının arttırılacağını ve Ukrayna’nın bu savaşı kazanmasına yardımcı olacak bir dizi ilave tedbirin alınacağını duyuruyorum. Savunma Bakanlığı’na, görev süremin sonuna kadar Ukrayna için tahsis edilmiş olan kalan tüm güvenlik yardımı fonunu tahsis etmesi talimatını verdim” dedi.

Ukrayna’yı Rus saldırganlığına karşı savunmasında destekleyen 50’den fazla ülkenin çabalarını koordine etmek üzere önümüzdeki ay Almanya’da Ukrayna Savunma Temas Grubu’nun liderler düzeyinde bir toplantısını düzenleyeceğini ifade eden Biden, "Bu eylemlerle verdiğim mesaj açıktır: ABD, Ukrayna’ya bu savaşı kazanması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.