Biden’a adaylıktan çekil çağrısı büyüyor

Dış Haberler

ABD Başkanı Biden'a 'Adaylıktan çekil' diyenlerin sayısı artıyor. Senatör Tester bu konuda basın açıklaması yaparken eski ABD Başkanı Obama'nın da Biden'ın çekilmesini istediği iddiası ABD basınında yer aldı.

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerine ilişkin aday belirleme süreci fiilen devam ediyor. 19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresi olan Demokratik Ulusal Komitede (DNC) partilerin başkan adayı resmen belirlenip açıklanacak.

DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

Son dönemde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump'la 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalan 81 yaşındaki Demokrat Partili Biden'ın başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceği, dünya gündemine oturdu.

Demokrat Partiye destek veren milyarder bağışçılar arasında da Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyen isimlerin sayısı artıyor.

Öte yandan Biden, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla yarıştan çekilmeyeceğini ve "en güçlü adayın kendisi" olduğunu ifade etmişti. Ancak bir televizyon programında seçimler için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden ilk kez, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir." mesajını vermişti.

ABD medyasına göre, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın Demokratların adayı olarak yarışmasına yönelik muhalefet büyüyor.

Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre, eski ABD Başkanı Barack Obama da "Biden'ın şansının giderek azaldığını" bildirdi ve ABD Başkanı'nın tekrar aday olmasına yönelik çekincelerini dillendirdi.

Obama'nın sözcüsü ise iddiayla ilgili yorum yapmayı reddetti.

BBC'ye konuşan bir Demokrat Parti yetkilisi de parti içerisinde birçok kişinin, "Biden'ın çekilmesinin kaçınılmaz olduğunu" düşündüğünü aktardı.

Demokrat Senatör Jon Tester, Biden'a açıkça "yarıştan çekil" çağrısı yapan ikinci demokrat politikacı oldu.

Senatör Tester, yaptığı açıklamada, Biden'ın halka sağladığı hizmetleri ve ülkesine bağlılığını takdir ettiğini vurguladı ancak bir dönem daha seçilmemesi gerektiğini söyledi.

Başkan Biden ile daha önce Montana'da beraber çalıştıklarını aktaran Tester, bir hatasını gördüğünde ona karşı durmaktan korkmadığını kaydetti.