Biden’dan kara mayını kararı

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ABD’de görev süresi ocak ayında sona erecek olan Başkan Joe Biden, Rusya ile gerilimi artıracak kararlarına bir yenisini daha ekledi. Hafta başında Kiev’e uzun menzilli silahları Rusya içinde kullanması için yeşil ışık yakan Biden, şimdi de Ukrayna’ya antipersonel kara mayınları gönderilmesine onay verdi.

The Washington Post gazetesine konuşan, ismi açıklanmayan ABD’li yetkililer, Rusya’nın son günlerde Ukrayna’nın özellikle doğu hattında ilerleme kaydetmesinin ardından Biden’ın, Kiev’in savunmasını güçlendirmek için “acil bir ihtiyaç” olarak bu adımı attığını söyledi. BBC’ye konuşan ABD’li bir yetkili ise mayınların kullanımının Ukrayna topraklarıyla sınırlı olacağını ve sivillerin yaşamadığı bölgelerde kullanılacağını söyledi.

ABD HER ŞEYİ YAPIYOR

Karara tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov, “ABD’nin mevcut yönetimi savaşı sürdürmeye tamamen kararlı ve bunun için mümkün olan her şeyi yapıyor” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna konusunda müzakerelere hazır olduğunu belirten Peskov, “Çatışmanın dondurulmasına yönelik senaryolar bizim için uygun değil. Herkes tarafından çok iyi bilinen hedeflerimize ulaşmak bizim için önemli” dedi.

SİVİLLER İÇİN RİSK

ABD ve Rusya, antipersonel kara mayınlarının konuşlandırılmasını ve transferini yasaklayan “Mayın Yasağı Anlaşması” olarak da bilinen Ottawa Sözleşmesi’nin tarafları arasında yer almıyor. ABD’nin kararına ise insan hakları örgütlerinden tepki yağdı.

Biden’ın adımını “şoke edici ve yıkıcı” olarak niteleyen İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilisi Mary Wareham, uzun süre kalıcı olmayan mayınların bile siviller için risk taşıdığına, karmaşık temizleme çalışmaları gerektirdiğine ve her zaman güvenilir şekilde devre dışı bırakılmadığına dikkat çekti.

ABD’nin kararı geri alması için çalışacağını açıklayan Kara Mayınlarının Yasaklanması İçin Uluslararası Kampanya (ICBL) ise “Ukrayna bu silahları kabul etmeyeceğini açıklamalı” dedi.