Biden’dan seçim adımı: Sınırı göçmenlere kapattı

Dış Haberler

ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken ABD Başkanı Biden, ülkenin kilit konularından göçmen akışı konusunda politikasını sertleştiriyor. Biden, Meksika’dan ülkeye yasa dışı yollardan giren kişilerin sığınma başvurularının kabul edilmemesine karar verdi.

Biden’ın kararnamesi, günlük 2 bin 500 olan üst limitin son aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulmasını ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesini öngörüyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise Biden’ın başkanlık kararnamesinin uygulanmaya başlamasının ardından kararı mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.