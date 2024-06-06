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Biden’dan seçim adımı: Sınırı göçmenlere kapattı

Dünya
  • 06.06.2024 06:00
  • Giriş: 06.06.2024 06:00
  • Güncelleme: 06.06.2024 08:39
Biden’dan seçim adımı: Sınırı göçmenlere kapattı
Biden'ın kararı sonrası, göçmenler sınırdışı edilmek için toplanmaya başladı. (Fotoğraf: AA)

Dış Haberler

ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken ABD Başkanı Biden, ülkenin kilit konularından göçmen akışı konusunda politikasını sertleştiriyor. Biden, Meksika’dan ülkeye yasa dışı yollardan giren kişilerin sığınma başvurularının kabul edilmemesine karar verdi.

Biden’ın kararnamesi, günlük 2 bin 500 olan üst limitin son aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulmasını ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesini öngörüyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise Biden’ın başkanlık kararnamesinin uygulanmaya başlamasının ardından kararı mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

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