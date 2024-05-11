Biden’dan seçim öncesi göstermelik hamle: Rest değil, blöf

Ateşkes teklifini reddederek Refah’a saldırı kararı alan İsrail’e Biden, “Silah tedarikini keseriz” uyarısı yaptı. Netanyahu “Size ihtiyacımız yok” derken ABD’li yetkililerin açıklamaları, sevkiyatın kesilmeyeceğini gösterdi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkes teklifini reddederek güneydeki Refah’ta operasyonlarını sürdürme kararı, ABD’yi “7 ayda 34 bin kişinin ölümünden sonra” harekete geçirdi. Netanyahu’nun “Siz olmadan da savaşırız” restinin ardından ABD’den gelen “sevkiyat kesilmedi” açıklamaları ise tehditlerin içinin ne kadar dolu olduğunu sorgulattı.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’a kara harekâtı başlarsa İsrail’e silah tedarikini keseceğini açıkladı. İsrail’in Refah’a topyekûn bir saldırı başlatmak için kullanabileceği ağır silahları sevk etmeyeceklerini belirten Biden, konunun “İsrail’in kendisini savunması ile alakalı” olmadığının da altını çizdi. İsrail’in Refah’ta “henüz kırmızıçizgileri aşmadığını” belirten Biden, Demir Kubbe ve diğer savunma sistemlerinin sağlanmaya devam edileceğini kaydetti.

ABD’YE REST ÇEKTİ

ABD’nin “tehditlerine” İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan karşılık geldi. ABD Başkanı ile anlaşmazlıkları aşabilmeyi umduğunu belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Eğer yalnız kalmamız gerekiyorsa, yalnız kalacağız. Gerekirse tırnaklarımızla savaşırız” dedi. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'den ise, ordunun "Refah ve planlanan diğer operasyonlar için yeterli mühimmatı olduğunu" açıklaması geldi.

Netanyahu’nun Refah’a saldırıya izin verilmedikçe rehine takası mutabakatını kabul etmeyeceği ileri sürüldü.

Hamas’ın kabul ettiği ateşkes teklifini reddederek 1,5 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Refah’a kara operasyonu kararı alan İsrail’in saldırıları sürüyor. İsrail ordusuna ait tanklar, Refah kentinin batısını doğusundan ayıran ana yolu ele geçirdi. Böylece Refah’ın doğu bölgesi tamamen kuşatılmış oldu. Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada ise İsrail’in Refah’tan tahliye talebiyle birçoğu daha önce de yerinden edilen en az 110 bin kişinin zorla yerinden edildiği aktarıldı.

TEDARİKE DEVAM

Netanyhu’nun resti sonrası ABD’den gelen açıklamalar, Biden’ın çıkışına rağmen beklentilerin aksine İsrail’e silah sevkiyatının kesilip kesilmeyeceğindeki belirsizliği önüne seriyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, ABD’nin İsrail’e yönelik yakın vadeli güvenlik yardımlarını gözden geçirdiğini belirterek, sevkiyatı durdurulan silah yardımının akıbeti ile ilgili nihai bir kararı vermediklerini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby ise, konuya “İsrail’e silah sevkiyatları hala yapılıyor ve kendilerini savunmak için büyük kısmını alıyorlar” açıklamasıyla netlik kazandırdı. Kirby, “İsrail’in ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri sağlamak adına taahhütlerini sürdüreceklerini” kaydetti.

SAVAŞ SUÇU YOKMUŞ

ABD’nin silah sevkiyatını durdurma tartışmalarının bir diğer boyutu olan, söz konusu silahların aktif çatışmalarda kullanılıp kullanılmadığına ilişkin kritik bir rapor ise ABD Kongresi’ne sunulacak. ABD merkezli Axios sitesinin üç üst düzey kaynağa dayandırdığı haberine göre Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın sunacağı raporda, İsrail'in Gazze’de “savaş kurallarını ihlal edip etmediğine” dair tespitler aktarılacak. Haberde Başkan Biden’ın şubat ayında Bakanlığa ödev olarak verdiği raporda Blinken’ın İsrail’e “sert eleştirileri” olsa da “söz konusu ihlallerin yaşanmadığı sonucuna varıldığı” iddia ediliyor.

İsrail’in iki numaralı silah tedarikçisi Almanya da ABD ile benzer adımları izliyor. ABD’de Bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin açıklamasında konunun “Almanya’da da istişare edildiğini” kaydetti. Pistorius, bu konuda sorumluluğun öncelikle Almanya'nın başbakanlığı ve dışişleri bakanlığında olduğunu belirtti.

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AŞIRILIKÇI İSRAİLLİLER BM MERKEZİNİ KUNDAKLADI

Gazze’de İsrail ordusunun saldırıları sürerken Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrailli aşırılıkçıların şiddet olayları da son bulmuyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini iki kez ateşe verdiğini açıkladı. Olay sırasında BM personelinin binada bulunduğunu belirten Lazzarini, olayda herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi. Son iki aydır İsrailli aşırılıkçıların UNRWA yerleşkesi önünde protestolar düzenleyerek personeli tacize maruz bıraktığını belirten Lazzarini, güvenlik sağlanana kadar yerleşkenin kapatıldığını açıkladı.