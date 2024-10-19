Biden’dan ‘yıkım mirasıyla’ veda

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Ukrayna ve Ortadoğu’daki savaşları ardında miras bırakan ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında başkanlık koltuğunu devretmesi öncesi Almanya’ya “veda ziyareti” gerçekleştirdi.

Joe Biden Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile “Dörtlü Zirve” gerçekleştirdi.

Biden, Batılı müttefiklerinin Ukrayna’ya desteklerini “kararlılıkla sürdürmesi” çağrısı yaparken NATO’nun emperyal güçlerinin liderleri, ittifaka bağlılıklarını teyit etti.

‘İTTİFAKI GÜÇLENDİRDİ’

Görevde bulunduğu 4 yıl içinde ilk kez Berlin’e resmi ziyarette bulunan Biden, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter-Steinmeier tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’de askeri törenle karşılandı. İkili görüşmenin ardından Steinmeier, Biden’a sivillere verilen en yüksek Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı “Özel Derece Büyük Haçı” takdim etti. Biden, 1993’te George H. W. Bush’tan sonra bu nişanı alan ikinci ABD Başkanı oldu. Steinmeier, bir önceki ABD başkanı ve başkan adayı Donald Trump’tan sonra göreve gelen Biden’ın “Transatlantik ittifakı ilişkilerini bir gecede rayına oturttuğunu” söyledi. Steinmeier’e teşekkür eden Biden, “NATO’nun her zamankinden daha güçlü ve birlik halinde” olduğunu kaydetti.

KİEV’E DESTEK ÇAĞRISI

ABD Başkanı Biden, Bellevue Sarayı’ndaki resepsiyondan sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Başbakanlık’ta bir araya geldi. İkili görüşme öncesi ortak basın açıklamasında “Ukrayna Savaşı’yla ittifakının öneminin ortaya çıktığını” belirten Biden, “Ukrayna zorlu bir kışla karşı karşıya. Kararlı desteğimizi sürdürmeliyiz” dedi.

Biden “Bu bedel ağır olsa da, saldırganlığın hüküm sürdüğü, büyük devletlerin sadece yapabildikleri için küçük devletlere saldırdığı ve zorbalık yaptığı bir dünyada yaşamanın bedeliyle kıyaslanamaz” dedi. Biden, İsrail’in Hamas lideri Yahya Sinvar’ı öldürmesi ile ilgili ise “bunun barışa giden yol için bir fırsat” olduğunu belirterek “Gazze’de Hamassız daha iyi bir gelecek arayalım” dedi. Almanya Başbakanı Scholz da Ukrayna’nın yanına olduklarını teyit ederken “NATO’ya güçlü bağlılıklarını” da yineledi. Savaşla birlikte Avrupa güvenliğinin sarsıldığını kaydeden Scholz, Kiev’in ABD, Almanya ve birçok ülkenin desteğiyle “iki buçuk yıldır emperyalist Rusya’ya direndiğini” söyledi. Öte yandan Scholz, NATO’nun savaşın bir parçası olmaması gerektiği konusunda uyardı. İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki katliamlarına değinmeyen Scholz, Hamas’ı Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırmakla suçladı. “Lübnan’daki çatışmanın diplomatik sürece dönüşmesi için çabaladıklarını” iddia eden Scholz “Ancak İsrail’in kuzeyindeki insanların güven içinde yaşamaları da gerek” dedi.

DÖRTLÜ NATO ZİRVESİ

Başbakanlık’ta yapılan bu ikili görüşmenin ardından ise Biden, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Starmer ve Şansölye Scholz, “Dörtlü Zirve’de” bir araya geldi. Zirvede NATO’nun önde gelen güçlerinin liderleri, Zelenski’nin önceki gün tanıttığı “Zafer Planı’nı” ele aldı. Görüşmede Ortadoğu’daki çatışmalar da masaya yatırıldı.

Zelenski’nin 5 maddenin yanı sıra “3 gizli maddeden” oluşan planı, Ukrayna’nın NATO üyeliğine davet edilmesi, Batı silahlarının Rusya’yı vurmak için kullanılması ve savaş sonrası yapılacakları içeriyor.