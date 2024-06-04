Biden’ın ateşkes teklifi ortakları birbirine düşürdü

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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamları sürerken ABD Başkanı Joe Biden’ın ateşkes teklifi gündemde. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail meclisi Knesset’teki Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nde yaptığı konuşmada Biden’ın açıkladığı üç aşamalı Gazze’de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıktı. Netanyahu, önerilerin Gazze’ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkesi kabul edebileceklerini söyledi.

Biden’ın teklifinde “boşluklar” bulunduğunu savunan Netanyahu, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız" dedi. Esir takası önerisinin kendisine gösterilmediğini söyleyen İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise “Sayın Başbakan neyi gizliyorsunuz” sözleriyle Netanyahu’ya yüklendi. Ben-Gvir, Biden’ın teklifini kabul etmenin “İsrail’in teslim olması” anlamına geldiğini söyledi. Öte yandan Filistin yönetimi, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in “ateşkes teklifine umut bağlanmaması” yönündeki açıklamasına tepki göstererek “saldırıların bedelini Filistin halkının ödediğini” kaydetti.