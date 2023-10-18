Biden’ın uçağı Tel Aviv’e indi: İsrail’e ‘zor sorular soracak’mış!

ABD Başkanı Biden’ın uçağı, Tel Aviv'e indi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından karşılanan Biden’ın İsrailli yöneticilere ‘dostça’ ama ‘zor sorular’ soracağı öne sürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağı Tel Aviv'e indi. Biden'ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog karşıladı.

Gazze'de El Ehli Baptist Hastanesi'nde düzenlenen saldırının ardından Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesmişti. Abbas ayrıca, Biden ve diğer liderlerle bugün Amman’da yapılması planlanan, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alınacağı toplantıya da katılımını iptal etti. Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün'den de bu yönde adım atıldı.

İki ülke, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti. Biden’ın Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi, ardından Ürdün’e geçerek Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu.

BEYAZ SARAY'DAN ZİYARET AÇIKLAMASI

Öte yandan ziyarete dair açıklama yapan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "gerçek bir dost olarak" İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini öne sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyareti sırasında, "İsrail'in gerçek dostu olarak" bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail'in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıkladı.

Kirby, Biden'ın İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ancak üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil, gerçek bir dost" gibi olacağının altını çizdi.

Biden'ın, var olan gerilimin ilerlemesini istemediklerini vurgulayacağını kaydeden Kirby, "ulus veya terörist gruplar fark etmeksizin" gerilimi artıracak her türlü aktöre engel olmak istediklerini belirtti.

HAMAS SALDIRILARINDA 31 AMERİKALI ÖLDÜ

Öte yandan Kirby, İsrail-Filistin çatışmaları sırasında 31 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini, 13'ünün ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için diplomatik çabalarına da dikkati çeken Kirby, bölgeye yardım ulaştırma konusunda iyimser olduklarını söyledi.

Kirby, Biden'ın dönüş yolunda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yapmayı planladığını sözlerine ekledi.