Bi’Dünya Şiir serisinden 3 yeni kitap

Gitgide ıssızlaşan şiir yayıncılığına yeni bir hareket alanı açmayı hedefleyen SRC Yayınevi'nin Bi’Dünya Şiir serisi yeni kitaplarla yoluna devam ediyor. Yayın koordinatörlüğünü ve editörlüğünü Altay Öktem’in üstlendiği Bi’Dünya Şiir’in kapak ve kitap tasarımları ise Nazlı Ongan’ın imzasını taşıyor.

Kırdım Alyans Parmağımı - Bahtiyar Kaymak: Yazar hayata unutma mesafesinden bakan ama çaresizce hatırlamanın uçurumuna düşen fırtınalı şiirlerle karşılıyor bizi. Dünyanın bütün su yollarında akan, hiçbir dokunuşun müptelası olmayan ne mahcup ne turuncu bir evrene çağırıyor okuru.

Sıfır’ın Melodramı - Hıdır Işık: Bakışlarını sevgiye doğru çevirdikçe, hep mi düşer gözlerinden aşağı bir uçurum kelebeği? Bu sorunun cevabını arayanlar asla bulamayacaklar ama başka sorularla karşılaşacaklar. Bazen şatafatlı bazen müzmin; her şeye rağmen can havliyle değil, iklimi değiştiren beyaz harflerle yazılmış şiirler. Dahası; şiirler sağanağı.

Uzlaşmaz - Seçil Avcı: Bizi alışılmadık meleklerle tanıştıran, uzlaşmaya çalışmayan; aksine, uzlaşmamayı seçen bir dil serüveni. Yeryüzünün çiçekler için hiç de fena bir yer olmadığını bilen bir şairin kaleminden çıktığı hemen anlaşılıyor. O yüzden, her hevesli göçebe gibi yüzünü kendine değil, budana budana, eksile eksile çoğalması gereken şey’lere dönüyor. Zaten başka ne var ki yapılacak, en iyi vahşilerin cirit attığı şu kırılgan yeryüzünde?