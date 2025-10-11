BİFO, Maximov’la başladı

Deniz Burak BAYRAK

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2025/26 sezonunu 9 Ekim akşamı Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Oditoryumu’nda, İtalyan şef Carlo Tenan yönetiminde açtı. Sezonun ilk solisti ise, uluslararası yarışmalardaki başarıları ve zarif sahne duruşuyla tanınan Rus piyanist Ilya Maximov’du.

Kabalevsky’nin “Colas Breugnon Uvertürü” ile açılan konserin ilk yarısında, Maximov Şostakoviç’in 2 No’lu Piyano Konçertosu’yla sahnedeydi. Bestecinin savaş sonrası dönemine ait bu konçerto, 2’nci bölümün duygusal karakteriyle öne çıktı. Maximov, eseri teknik anlamda temiz ve kontrollü bir yaklaşımla seslendirdi. Orkestra ile solist arasındaki diyalog genel olarak tutarlıydı. Seyirci ise bu performansa kayıtsız kalmadı. Maximov, yoğun alkışlarla üç kez bis’e davet edildi ve kısa ama etkileyici solo yorumlarla seyircinin coşkusuna karşılık verdi.

Konserin diğer yarısı Haydn’ın “Askerî Senfoni”si ile başladı. Son parça ise gecenin en merak edilen yapıtıydı: Paolo Marzocchi’nin BİFO siparişiyle bestelediği ve dünya prömiyeri bu konserde yapılan “Beş İşkodra Şarkısı.” Tanıdık ezgilerden esinli eser, Balkan tınıları ile Güney Avrupa romantizmini buluşturmuş. Marzocchi’nin geleneksel Türk müziğine de gönderme yapan pasajları, kimi zaman dingin kimi zaman da gerilimli bir zemin üzerinde ilerliyor. Tenan’ın yönetiminde orkestranın dinamizmi ve disiplini dikkat çekti.

Yeni bir yapıtın seyirciyle ilk buluşması her zaman bir tür sınamadır. Ancak bu kez salon orkestraya ve esere son derece olumlu bir tepki verdi. Gecenin sonunda orkestra uzun süre alkışlandı. BİFO, her sezon açılışında dinleyicisine yalnızca tanıdık değil, aynı zamanda yeni sesler de sunma iddiasını sürdürüyor. Bu konser, bu iddianın bir örneğiydi. Tanıdık bir konçerto, yeni bir eser ve farklı bir atmosfer… Yeni sezona umutlu bir başlangıç.