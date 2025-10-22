Big Mac Endeksi Nedir? Türkiye örneğiyle kur değeri analizi
Türkiye'de dolar pahalı mı ucuz mu? Big Mac Endeksi bu soruya yanıt veriyor. Peki Big Mac endeksi nedir ve nasıl uygulanır? Endekse göre Türk Lirası dolar karşısında değerli mi yoksa değersiz mi? Yöntem ve tüm detaylar haberimizde.
Ekonomik göstergeler karmaşık görünebilir; ancak Big Mac Endeksi bu karmaşayı sadeleştirir. 2025 itibarıyla Türkiye’de bir Big Mac fiyatı 255 TL iken, dolar/TL kuru 42 seviyesindedir. Peki bu, Türk lirasının aşırı mı yoksa düşük mü değerlendiğini gösterir? İşte Big Mac Endeksi’nin formülü, hesaplama yöntemi ve Türkiye’ye özel örneklerle detaylı açıklaması. Big Mac Endeksi, ülkeler arasındaki döviz kurlarının satın alma gücü paritesi (SAGP) teorisine göre adil seviyede olup olmadığını ölçen popüler bir göstergedir. Temel mantığı, McDonald’s’ın Big Mac adlı hamburgerinin dünya genelindeki fiyatlarını karşılaştırarak para birimlerinin “pahalı” mı “ucuz” mu olduğunu anlamaktır. Bu tabloya göre “adil kur” yaklaşık 46,36 TL seviyesindedir. Mevcut kur 42 TL olduğuna göre Türk lirası, Big Mac Endeksi’ne göre yaklaşık %9,4 oranında aşırı değerli görünmektedir. Başka bir ifadeyle, Türkiye’de Big Mac ABD’ye göre dolar bazında biraz daha pahalı hale gelmiştir. Negatif sapma, Türk lirasının teorik adil değerine göre daha güçlü (yani bir miktar pahalı) olduğunu gösterir. Big Mac Endeksi, bir ülke para biriminin satın alma gücünü basit bir ürün üzerinden kıyaslamayı sağlar. Fiyatlar eşitlenmediğinde, bir ülkenin para birimi diğerine göre daha değerli veya değersiz olarak görünür. Big Mac Endeksi, küresel fiyat farklılıklarını halkın anlayabileceği şekilde sunar. Akademisyenler için SAGP teorisinin somut örneği, yatırımcılar için ise parite yönünde fikir veren pratik bir göstergedir. Ayrıca ülkelerin yaşam maliyetlerini kıyaslarken de kullanılır. 2025 yılında Türkiye’de Big Mac’in 255 TL’ye satılması ve dolar kurunun 42 olması, TL’nin dolar karşısında Big Mac Endeksi’ne göre yaklaşık %9 oranında aşırı değerli olduğunu gösteriyor. Bu sonuç, Türkiye’deki yaşam maliyetinin dolar bazında ABD’ye kıyasla bir miktar yükseldiği anlamına geliyor. Ancak unutulmamalıdır: Bu sadece ekonomik bir göstergedir. Tek bir hamburger üzerinden bütün ülke ekonomisini okumak mümkün değildir — ama Big Mac Endeksi, döviz kurunun genel yönüne dair eğlenceli ve öğretici bir ipucu sunar.
BİG MAC ENDEKSİ NEDİR?
TÜRKİYE İÇİN GÜNCEL BİG MAC VERİLERİ (2025)
Ülke Big Mac Fiyatı (yerel) Big Mac Fiyatı (USD) Nominal Kur (USD/yerel) Adil Kur (SAGP) Sapma (%) Türkiye 255 TL — USD/TRY = 42,00 255 ÷ 5,50 = 46,36 [(42 − 46,36)/46,36]×100 ≈ −9,4% ABD — $5,50 — Referans —
HESAPLAMA ADIMLARI
BİG MAC ENDEKSİ’NİN ANLAMI
BİG MAC ENDEKSİ’NİN AVANTAJLARI VE KISITLARI
Avantajları
Kısıtları
BİG MAC ENDEKSİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
2025’TE BİG MAC ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE SÖYLÜYOR?
