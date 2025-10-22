Big Mac Endeksi Nedir? Türkiye örneğiyle kur değeri analizi

Ekonomik göstergeler karmaşık görünebilir; ancak Big Mac Endeksi bu karmaşayı sadeleştirir. 2025 itibarıyla Türkiye’de bir Big Mac fiyatı 255 TL iken, dolar/TL kuru 42 seviyesindedir. Peki bu, Türk lirasının aşırı mı yoksa düşük mü değerlendiğini gösterir? İşte Big Mac Endeksi’nin formülü, hesaplama yöntemi ve Türkiye’ye özel örneklerle detaylı açıklaması. BİG MAC ENDEKSİ NEDİR? Big Mac Endeksi, ülkeler arasındaki döviz kurlarının satın alma gücü paritesi (SAGP) teorisine göre adil seviyede olup olmadığını ölçen popüler bir göstergedir. Temel mantığı, McDonald’s’ın Big Mac adlı hamburgerinin dünya genelindeki fiyatlarını karşılaştırarak para birimlerinin “pahalı” mı “ucuz” mu olduğunu anlamaktır. TÜRKİYE İÇİN GÜNCEL BİG MAC VERİLERİ (2025) Ülke Big Mac Fiyatı (yerel) Big Mac Fiyatı (USD) Nominal Kur (USD/yerel) Adil Kur (SAGP) Sapma (%) Türkiye 255 TL — USD/TRY = 42,00 255 ÷ 5,50 = 46,36 [(42 − 46,36)/46,36]×100 ≈ −9,4% ABD — $5,50 — Referans — Bu tabloya göre “adil kur” yaklaşık 46,36 TL seviyesindedir. Mevcut kur 42 TL olduğuna göre Türk lirası, Big Mac Endeksi’ne göre yaklaşık %9,4 oranında aşırı değerli görünmektedir. Başka bir ifadeyle, Türkiye’de Big Mac ABD’ye göre dolar bazında biraz daha pahalı hale gelmiştir. HESAPLAMA ADIMLARI Türkiye Big Mac fiyatı: 255 TL ABD Big Mac fiyatı: $5,50 Adil kur (SAGP): 255 ÷ 5,50 = 46,36 Gerçek kur: 42,00 Sapma: [(42−46,36)/46,36]×100 = −9,4% Negatif sapma, Türk lirasının teorik adil değerine göre daha güçlü (yani bir miktar pahalı) olduğunu gösterir. BİG MAC ENDEKSİ’NİN ANLAMI Big Mac Endeksi, bir ülke para biriminin satın alma gücünü basit bir ürün üzerinden kıyaslamayı sağlar. Fiyatlar eşitlenmediğinde, bir ülkenin para birimi diğerine göre daha değerli veya değersiz olarak görünür. Adil kurdan düşük nominal kur: Para birimi daha değerli (aşırı değerli).

Adil kurdan yüksek nominal kur: Para birimi değersizleşmiş. Türkiye örneğinde: Adil kur 46,36 TL iken mevcut kur 42 TL. Yani TL, Big Mac Endeksi’ne göre bir miktar pahalı. BİG MAC ENDEKSİ’NİN AVANTAJLARI VE KISITLARI Avantajları Karmaşık ekonomik modelleri sadeleştirir.

Farklı ülkelerdeki fiyat seviyelerini kolayca karşılaştırır.

Medya ve eğitimde anlaşılır bir örnek sunar. Kısıtları Tek ürün bazlı olduğu için ekonomiyi tam yansıtmaz.

Vergi, kira, işçilik gibi yerel faktörler sonucu etkiler.

Kısa vadeli kur hareketlerini açıklayamaz. BİG MAC ENDEKSİ NEDEN ÖNEMLİDİR? Big Mac Endeksi, küresel fiyat farklılıklarını halkın anlayabileceği şekilde sunar. Akademisyenler için SAGP teorisinin somut örneği, yatırımcılar için ise parite yönünde fikir veren pratik bir göstergedir. Ayrıca ülkelerin yaşam maliyetlerini kıyaslarken de kullanılır. 2025’TE BİG MAC ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE SÖYLÜYOR? 2025 yılında Türkiye’de Big Mac’in 255 TL’ye satılması ve dolar kurunun 42 olması, TL’nin dolar karşısında Big Mac Endeksi’ne göre yaklaşık %9 oranında aşırı değerli olduğunu gösteriyor. Bu sonuç, Türkiye’deki yaşam maliyetinin dolar bazında ABD’ye kıyasla bir miktar yükseldiği anlamına geliyor. Ancak unutulmamalıdır: Bu sadece ekonomik bir göstergedir. Tek bir hamburger üzerinden bütün ülke ekonomisini okumak mümkün değildir — ama Big Mac Endeksi, döviz kurunun genel yönüne dair eğlenceli ve öğretici bir ipucu sunar.