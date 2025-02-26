Bigane ne demek? Bigane kelimesinin kökeni nedir?

Bigane kelimesi, Türkçede "ilgisiz, kayıtsız, umursamaz" anlamında kullanılan bir sözcüktür. Bir konuya veya duruma karşı ilgisiz kalan kişileri tanımlamak için yaygın olarak tercih edilir. Günlük hayatta ve edebi metinlerde sıkça kullanılan bu kelime, özellikle duygusal veya düşünsel bağlamlarda kayıtsız kalmayı ifade eder.

BİGANE KELİMESİNİN KÖKENİ

Bigane kelimesi, Farsça kökenli bir sözcüktür. "Bî" olumsuzluk eki ve "gâne" (ilgili, ilgili olan) kelimelerinin birleşmesiyle türetilmiştir. Bu yapı, "ilgili olmayan, ilişkisiz" anlamına gelmesini sağlamıştır. Eski metinlerde ve Osmanlı Türkçesi'nde de sıkça kullanılan bir kelimedir.

BİGANE KELİMESİNİN KULLANIMI

Bigane kelimesi, genellikle bir kişinin bir duruma karşı ilgisiz olduğunu ifade etmek için kullanılır. İşte bazı örnek cümleler:

Toplumsal olaylara bigane kalmak, insanın duyarsızlaşmasına yol açar.

O, arkadaşlarının sorunlarına bigane bir tavır sergiledi.

Sanata bigane kalmamak, kültürel gelişim açısından önemlidir.

BİGANE KELİMESİ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Bigane kelimesinin eş anlamlı kelimeleri arasında "ilgisiz, kayıtsız, umursamaz, duyarsız" gibi sözcükler yer alır.

BİGANE KELİMESİ ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Bigane kelimesinin zıt anlamlısı "ilgili, duyarlı, alakadar" gibi sözcüklerdir.

BİGANE KELİMESİNİN TÜRKÇEDEKİ YAYGIN KULLANIMI NASILDIR?

Bigane kelimesi edebi eserlerde, makalelerde ve konuşma dilinde özellikle "bir konuya kayıtsız kalma" anlamında sıkça yer alır.

Bigane kelimesi, ilgisiz ve kayıtsız kalma anlamında kullanılan bir sözcüktür. Kökeni Farsça olup, Osmanlı Türkçesi'nden günümüz Türkçesine kadar kullanılmaya devam etmektedir. Günlük hayatta ve yazılı metinlerde sıkça karşımıza çıkan bigane kelimesi, özellikle toplumsal olaylara veya bireysel meselelere kayıtsız kalan kişileri tanımlamak için tercih edilmektedir. "Bigane ne demek?" sorusuna verilecek en kısa cevap, "ilgisiz ve kayıtsız olmak" şeklinde özetlenebilir.