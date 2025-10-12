Biket İlhan'ın yeni filmi 'Tatlı Maya'nın çekimleri başlıyor

Türk sinemasının ödüllü yönetmeni Biket İlhan'ın yeni filmi 'Tatlı Maya'nın çekimleri 2 Kasım’da başlıyor.

İki kadının hikayesiyle empati ve dayanışmanın dönüştürücü gücünün işlendiği filmde Ayça Bingöl ve Cansu Tosun’a Suna Yıldızoğlu, Emre Altuğ, Erdem Kaynarca, Gökberk Yıldırım, Erdem Ergüney, Fatih Serdar Yılmaz ana rollerde eşlik ederken filmin cameo rollerinde de sürpriz oyuncular yer alıyor.

“Sokaktaki Adam”, “Kayıkçı” ve “Mavi Gözlü Dev” gibi toplumsal duyarlılığı yüksek filmleriyle tanınan Biket İlhan, yönetmenliğin yanı sıra Yalçın Akyıldız ve Görkem Yeltan’la birlikte yapımcılığı da üstleniyor.

Tatlı Maya'nın senaryosunda Nihan Belgin ve Nazlı Pınar Ünlü isimleri yer alırken

filmin görüntü yönetmenliğini Refik Çakar, sanat yönetmenliğini Natali Yeres üstleniyor.