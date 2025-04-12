Bilal, belediyeye kıl çadır kiraladı

AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tartışma yaratacak bir harcamaya daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi, 19 Şubat 2025’te “çadır kiralama hizmeti ile kıl çadır kiralama hizmeti” adı altında 1 milyon 486 bin TL’ye çadır kiraladı. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan ödemeyle çadırlar Dünya Etnospor Konfederasyonu’ndan kiralandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun başkanlığını ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan yapıyor. Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan BirGün’e yaptığı açıklamada, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Dünya Etnospor Konfederasyonu’nu desteklemeye devam ediyor. Şimdi de 1,5 milyon TL'ye çadır kiraladılar. Daha önce de yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaptığı doğrudan teminlerle bu konfederasyonun etkinliğine baklava, fıstık lokum taşımıştı. Gaziantep'te yaşayan vatandaşlarımız Fatma Şahin'e ve belediyeyi yönetenlere, belediye yönetimini bu işleri yapsınlar diye vermedi” dedi.

BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA

“Fatma Şahin ve belediye yetkilileri artık belediyenin parasını bu tarz işlere harcamaktan vazgeçmelilerdir” diyen Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem şehrimizde hem de ülkemizde milyonlarca vatandaşımız açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bir yanda bu kadar sefalet varken, AKP'li belediyelerinin ve onlara yakın vakıfların, derneklerin şatafatını doğru bulmuyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden birisi. Her yıl milyonlarca lira faiz ödemek zorunda kalıyorlar. Belediyenin ihalelerini inceledikçe, belediyenin neden bu kadar borca ve faize battığını bir kez daha görüyoruz.”