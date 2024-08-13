Bilal Erdoğan 237 haber ve paylaşımı erişime engelletti

HABER MERKEZİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, 237 haber ile sosyal medya paylaşımı için erişim engeli kararı aldırdı.

İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimi Murat Çakır’ın kararıyla erişime engellenen haberler arasında BirGün’ün 10 Ağustos’ta “Dokunduğu yer kuruyup soldu” bağlığıyla ve 9 Ağustos’ta “Bilal Erdoğan vergi ödememiş” başlığıyla yayımlanan haberler de yer alıyor.

Bu haberlerde “Bilal Erdoğan’ın ortağı olduğu Mis Hediyelik Eşya şirketinin vergi ödemediği” ve Bilal Erdoğan’ın açılışını yaptığı AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait kafenin sessiz sedasız kapatıldığı” ifade ediliyordu.