Bilal Erdoğan, beraberindeki AKP'li heyetle Şam'a gitti: Colani ile görüştüler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, beraberinde bir heyetle Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed el Colani (Ahmet el Şara) ile görüştü.

Bilal Erdoğan, AKP TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKPa Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yer aldığı heyete, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de eşlik etti.

Tarihi Emevi Camisi'nde cuma namazını kılan heyet caminin içerisindeki bir bölüme Gaziantep'te üretilen halılardan serdi. Heyet camide cuma namazını da kıldı.

Heyet, basına kapalı görüşmenin ardından Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı ziyaret etti.