Bilal Erdoğan'dan Boğaziçi açıklaması: Akademisyenleri hedef aldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın İstanbul’daki mütevelli heyeti toplantısında konuşan Mütevelli Heyeti Üyesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye’nin son 23 yılda eğitim alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini öne sürdü.

Erdoğan, “Özellikle fen ve matematik çıktılarında birçok Avrupa ülkesini geçmiş bir Türkiye var. Öğretmen başına öğrenci sayısı, sınıf başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamalarını geçtik. Birçok Avrupa ülkesinden daha iyiyiz” dedi.

Türkiye’nin eğitim performansına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde herhangi bir veri paylaşmayan Erdoğan, uluslararası endekslerin Türkiye lehine sonuç verdiğini savundu.

"HİÇBİR BİRİKİMİ OLMAYAN, ZAYIF HOCALAR"

Konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi’ne değinen Erdoğan, babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi'ne yaptığı ziyaretin “siyasileştirilmeye çalışıldığını” ileri sürdü.

Bilal Erdoğan, Boğaziçi’ndeki mevcut yönetime ve iktidarın politikalarına yönelik eleştirileri hedef alarak, şunları söyledi:

Boğaziçi Üniversitesine sanki bir kötülük yapılıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bunu diyenler hiçbir akademik çıktısı olmadan üniversiteye hoca alan zihniyet. Boğaziçi Üniversitesinin de istikrarlı bir şekilde mevcut rektör döneminde yükseldiğini görüyoruz. Bir yandan da Boğaziçi Üniversitesinin hem akademik düzeyi hem fiziki imkanları artıyor. Yeni alınan akademisyenlerin çok yüksek eser sayısıyla girdiğini biliyoruz. Eskiden girmiş, hiçbir bilimsel birikimi olmayan, zayıf hocalar bu durum karşısında çıldırıyorlar."

Bilal Erdoğan’ın açıklamaları, Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektör ataması sonrası yıllardır süren akademik özgürlük, liyakat tartışmalarının ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen ziyaretinin gölgesinde geldi.