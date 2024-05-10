Bilal Erdoğan'dan Filistin mesajı: 'İmam hatip nesli olarak üzerimize düşeni yapacağız'

'İmam hatip nesli olarak' üzerlerine düşeni yapacaklarını söyleyen Bilal Erdoğan, "Boykotsa boykot edeceğiz. Sosyal medyadan mesaj göndermekse mesaj göndereceğiz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen 4’üncü Geleneksel Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları Kapanış Töreni’nede konutu.

Buradaki konuşmada Filistin'e saldıran İsrail'e de değinin Erdoğan, 'imam hatip nesli olarka üzerlerine düşeni yapacaklarını' şu sözlerle anlattı:

"İmam hatip nesli, bu fikrin ve duygunun ülkemizde, kökleşmesi için bu mesajı çok güçlü bir şekilde herkese yaymak durumunda. Ümit ediyorum ki İsrail muvaffak olamayacak. Rabbim, Filistinli kardeşlerimize hak ettikleri özgürlüklerini, hak ettikleri zaferi nasip edecek. Rabb’im, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür günlerini de bizlere gösterecek. Ama bu kuru dualarla, kuru laflarla olmaz. Fiili dualara ihtiyacımız var. Boykotsa boykot edeceğiz. Sosyal medyadan mesaj göndermekse mesaj göndereceğiz. Ama bunun unutulmaması için üzerimize düşeni, imam hatip nesli olarak yapacağız. Allah'ın izniyle Türkiye 21'inci yüzyılda o kadar güçlü olacak ki, Mescid-i Aksa da Kudüs'te, Ayasofya zincirlerini kırdığı gibi zincirlerini kırıp özgürlüklerine, İslam'ın oradaki izzetli duruşuna kavuştuğu günlere erişecek."