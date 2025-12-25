Bilal Erdoğan'dan tespitler: Yeni bir aydın sınıfı ortaya çıkmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Genç Memur-Sen'in düzenlediği "Türk Dünyası Akademisi Ödül Töreni"nde konuştu. Bilal Erdoğan, Osmanlı Devleti tarihi ve "Batılılaşma sürecine" ilişkin dikkat çekici tespitlerde bulundu.

Türkiye'de yaklaşık 15 yıldır sivil toplum, eğitim ve gençlik alanlarında çalışmalar yaptığını iddia eden Bilal Erdoğan, "Asıl mesele, kimliğimizin, kültürümüzün ihya edilerek yeni nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını başarmak" dedi.

"KIYAFET GİYDİN DİYE TEKNOLOJİDE GELİŞEMİYORSUN"

Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi ve "Batılılaşma süreci" ile ilgili de yorum yapan Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Topraklarımız işgal edilmeden önce aydınlarımızın, entelektüel sınıflarımızın adeta kafalarının içi işgal edilmişti. Dolayısıyla Batı karşısında aşağılık kompleksiyle 'Biz yapamayız. Biz artık yenildik. Biz kaybettik. Bu medeniyet yarışında bizim artık yerimiz olamaz. Ancak biz Batı'ya benzeyerek bu yerlere gelebiliriz...' Şimdi söyleyince ne kadar absürt geliyor, değil mi? Benzeyerek nereye geliyorsun? Bir şeyin bir de özü var. Yani sadece dıştan benzeyerek o gelişmişliğe erişemeyeceğimizi şu anda çok net anlıyoruz. Kıyafet itibarıyla da göreceğiniz gibi bu kıyafeti giydin diye teknolojide gelişemiyorsun, ilerleyemiyorsun."

"TOPLUMUN SAYGI DUYDUĞU, YERLİ VE MİLLİ BİR AYDIN SINIFINA İHTİYACIMIZ VAR"

Osmanlı Devleti'nin çöküşüne dair Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun değerlendirmelerine atıf yapan Bilal Erdoğan, "'Osmanlı'nın çöküşünün merkezinde demografik çöküş vardı' diyor. O demografik çöküşün bizi bu Batılılaşma hezeyanlarına sürüklediğini, bizim aslında kimliksizleşmemize yol açtığını, ciddi bir kültürel yozlaşmanın bütün toplumda egemen olduğunu görüyoruz. Geldiğimiz noktada hamdolsun, o aydın sınıf tasfiye oldu, oluyor. Orada bir transformasyon, geçiş dönemini yaşıyoruz. Ama yeni bir aydın sınıfımız henüz ortaya çıkmış değil. Toplumun saygı duyduğu, sözüne itibar ettiği ama aynı zamanda yerli ve milli olan yeni bir aydın sınıfının yükselmesine de çok ciddi ihtiyacımız var" şeklindeki tespitlerini kamuoyu ile paylaştı.