Bilal Erdoğan: Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, biz varız

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde yürüyüş gerçekleştirildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.

"Biz ayaktayız, biz uyanığız, biz buradayız" diyen Erdoğan, "Filistin'le dayanışma için buradayız. Gazze'deki soykırımı lanetlemek için buradayız. Ayasofya açıldı, Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu, şimdi Kudüs için Mescid-i Aksa için buradayız" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, şöyle devam etti: "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Kimse sanmasın ki dünyanın uyuduğu bu sabahta Müslümanlar da uyuyor. Hayır, biz ayaktayız, biz dipdiriyiz. Biz sabah kadar taze, sabah kadar heyecanlıyız. Biz, işte hep birlikte buradayız. Öfkemizle, protestolarımızla, sloganlarımızla, dualarımızla buradayız."

"Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil" diyen Erdoğan, "Biz varız, İstanbul var, Türkiye var. Hep yanlarında olduk, inşallah hep yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.