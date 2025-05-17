Bilal Erdoğan: 'Geçim sıkıntısından çocuk yapılmıyor' deniyor, öyle olsaydı varlıklı insanlar daha çok çocuk yapardı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "gençlik, sivil toplum ve meclis" temasıyla düzenlenen, "Ömer Çam Meclis 25" isimli simülasyon toplantının açılışında konuştu.

Türkiye'deki doğum oranlarının son yıllarda düşmesinin Türkiye'nin çözmesi gereken önemli bir güvenlik meselesi olduğunu savunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir demografik el bombası şu anda ortada. Eğer buna hazırlık yapamazsak, karşılayamazsak, anlayamazsak, ülke olarak gerçekten kaybedeceğiz, zayıflayacağız, geriye gideceğiz. Gelecek sizin geleceğiniz, sizin yaşayacağınız gelecek. 'Efendim, ekonomi kötü, geçim sıkıntısı var. Ondan çocuk yapılmıyor' deniyor. Araştırmalar gösteriyor ki gelir düzeyi arttıkça çocuk sayısı azalıyor. Eğer öyle olsaydı varlıklı insanlar daha çok çocuk yapardı, yapmıyorlar."