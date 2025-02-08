Bilal Erdoğan: İsrail'le ticareti keselim diye 3 milyar doların üzerinde cari fazlamızdan feragat ettik

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayayip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Türkiye kendisi bütün ticaretini kesti ki İsrail'le ticaretinden cari fazlası olan ülkeyiz. Yani ticari olarak, ekonomik olarak, İsrail ile ticaretten İsrail’e nazaran Türkiye'nin menfaati var. Buna rağmen biz, hani şu anda cari açık konuşuyoruz, ‘Cari açığımız azalıyor’ diyoruz. İsrail ile ticareti keselim diye 3 milyar doların üzerinde cari fazlamızdan feragat ettik" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, bugün Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi’nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

"TÜRKİYE, İSLAM DÜNYASINI İKNA EDEMEDİ"

Burada yaptığı konuşmada, İsrail ile ticarete ilişkin konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin İsrail konusunda İslam ülkelerini birlikte adım atmaya ikna edemediğini söyledi.

Bilal Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"55 Müslüman ülke aynı anda aynı adımları atsak. Yapılacak en güçlü iş o. Yani 55 Müslüman ülke, bazılarının zaten İsrail'le ilişkisi yok; bazılarını zaten İsrail'le ticareti yok ama hepsi birden dese ki ‘İsrail ile ilişkileri kesiyoruz, maslahatgüzarı varsa onu bile geri gönderiyoruz; hiçbir şekilde ülkemizde İsrail'in diplomatik temsiline izin vermiyoruz; İsrail'e ticareti kesiyoruz.’ Hepsi aynı anda bunları yapsaydı zaten İsrail bu işe devam edemezdi ama maalesef işte Arap Birliği toplandı; İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı, toplantılar yapıldı. Maalesef Türkiye, İslam dünyasını, bu konuda ortak adım atmaya ikna edemedi. Edemedikten sonra da aşağı-yukarı 6 ay sonra Türkiye kendisi bütün ticaretini kesti ki İsrail ile ticaretinden cari fazlası olan ülkeyiz.

"CEREMESİ OLURSA ÇEKMEYE HAZIR BİR MİLLET LAZIM"

Yani ticari olarak, ekonomik olarak, İsrail ile ticaretten İsrail’e nazaran Türkiye'nin menfaati var. Buna rağmen biz, hani şu anda cari açık konuşuyoruz, ‘Cari açığımız azalıyor’ diyoruz. İsrail ile ticareti keselim diye 3 milyar doların üzerinde cari fazlamızdan feragat ettik. Türkiye bunu yapabilir, daha fazlasını yapabilmemiz için daha fazlasını yapmaya muvafık bir millet olmamız da lazım. Türkiye, İsrail bu soykırım yapamasın diye güçlü adımlar atsın ama bunun karşılığında bunun ceremesi olursa çekmeye hazır bir milleti, toplumu olması da lazım. Türkiye hayırlı bir iş için bir ekonomik sıkı bir darboğaza girecek olsa, ‘Ya bunu bunun için biz çekeriz’ diyecek ne kadarımız vardır acaba? Kendimizi hesaba çekelim. Bireysel olarak ayrı çekelim, toplum olarak da ayrı çekelim. Biz nasıl bir milletiz."

Türkiye, İsrail'in Filistin'e saldırılarının ardından İsrail’e ihracatı durdurdu ancak bu tarihten itibaren dış ticaretinin tamamı, İsrail’in bilgi ve denetimi altında gerçekleşen Filistin’e ihracatta, devasa artış yaşanıyor.