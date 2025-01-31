Bilal Erdoğan istedi, ceza kesildi

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın şikâyetiyle açılan davada BirGün gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın’ın 2 bin 610 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Gazetemizin 27 Şubat 2015 tarihli ‘Hırsıza hırsız dediler davalık oldular’ başlıklı haber gerekçesiyle Bilal Erdoğan’ın şikâyeti üzerine "hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

2016 yılında yapılan yargılamada verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararının bozulmasının ardından yeniden görülen davanın ilk duruşmasında İbrahim Aydın ve avukatı hazır bulundu. Şikâyetlerinin devam ettiğini belirten Erdoğan’ın avukatı, İbrahim Aydın’ın cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, BirGün gazetesinin "müştekiye yönelik basın yoluyla hakaret" suçunun işlendiği belirterek Aydın’ın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.