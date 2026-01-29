Bilal Erdoğan 'Nasıl para kazanıyorsunuz?' sorusunu yanıtladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Güngören Belediyesi’nin düzenlediği programda “Neyden para kazanıyorsunuz?” sorusuna yanıt verdi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan'a, bir genç, "Ticarette uğraştığınızı biliyoruz. Ancak tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Neyden para kazanıyorsunuz? Bunu merak ettim" sorusunu yöneltti.

Bilal Erdoğan, gıda sektöründen para kazandığını söyledi.

2009 yılından beri gıda sektöründe olduğunu belirten Erdoğan, "Şimdi Dubai’de bir buçuk yıl kadar oldu bir yer açtık. Bakü’de açmayı planlıyoruz" dedi.

"BİR BUÇUK YIL ÖNCE DUBAİ'DE YER AÇTIK"

Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

“İlk ticarete başladığım yıl 2007 yılı gibiydi. Amerika’da, Türkiye’den de tanıştığım arkadaşlarım stantlarda bir şeyler satıyordu. Türkiye’ye dönüp bu işe burada devam etmek istediklerini söylediler. Ben de onlara, ‘Siz dönün, ben Türkiye’deki işinize ortak olabilir miyim?’ dedim. Türkiye’de arkadaşlarımın ilk yaptığı iş kozmetik üzerindeydi.

Ardından 2009 yılı başında, aynı ortaklarımla restoran işine başladık. O zamandan bugüne gıda işiyle uğraşıyorum. Ortaklarımızla birlikte restoranlarımız var. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Dubai’de bir yer açtık. Bakü’de de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim.”