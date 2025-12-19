Bilal Erdoğan: "Tayyip Erdoğan solu dönüştürdü"

İlim Yayma Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, katıldığı etkinlikte “Cumhurbaşkanımız birçok alanda ezberleri bozan çıkışlar yaptı, toplumun önüne gidip toplumun da alışkanlıklarını etkiledi. Merkez sağdan bahsedecek olursak, Tayyip Erdoğan merkez sağı dönüştürmüştür, başka açılardan baktığımızda Türkiye’de solu bile dönüştürdü diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 3 BİN DOLARDAN 18 BİN DOLARA DAYANMIŞ”

Bilal Erdoğan, Kütahya’da katıldığı panelde ‘toplumun iaşe kaygıları azaldıkça, daha sofistike ve daha değerli denilebilecek alanlara yönelmeye başladığını’ söyledi. Türkiye’nin ekonomik büyümesine ilişkin konuşan Erdoğan, “25 yıl önce 200 milyar dolar milli geliri olan bir ülke, bugün sene sonu itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık bir ekonomi oluyor. Yani 8 kat. Kişi başına milli gelir 3 bin dolardan 18 bin dolara dayanmış. Bu demektir ki, toplumun 30 sene önceki beklentileri ile bugünküler farklı. Bunu anne babalarımızın yaşadıklarıyla, bugün çocuklarımızın yaşadıklarını kıyasladığımızda net şekilde görebiliriz” dedi.

“TAYYİP ERDOĞAN SOLU BİLE DÖNÜŞTÜRDÜ DİYEBİLİRİZ”

‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin birçok alanda önemli mesafeler kat ettiğini’ iddia eden Bilal Erdoğan şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir devletten beklenebilecek hizmetler noktasında çok büyük mesafeler kat edildi. Bugün ülkenin ulaşım altyapısı, eğitim altyapısı, sağlık altyapısı birçok alanda batı ülkeleriyle yarışır, bazılarını biraz geride, bazılarından ise daha ileri gelmiş durum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız, siyasetin tesirini, müessir olduğunu belli şeyleri yapabildiğini de topluma gösterdi, kanıtladı ve önderlik etti, birçok alanda ezberleri bozan çıkışlar yaptı, toplumun önüne gidip toplumun da alışkanlıklarını etkiledi. Merkez sağdan bahsedecek olursak, Tayyip Erdoğan merkez sağı dönüştürmüştür, başka açılardan baktığımızda Türkiye’de solu bile dönüştürdü diyebiliriz.”