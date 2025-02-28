Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Colani ile görüştü

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara) tarafından kabul edildi.

Bilal Erdoğan, AKP TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yer aldığı heyete, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de eşlik etti.

Emevi Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Halk Sarayı'na geçen heyet, Colani'nin konuğu oldu.

Heyet, basına kapalı görüşmenin ardından Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı ziyaret etti.

Şam'daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Süleymaniye Tekkesi'nde incelemelerde bulunan heyet, burada Sultan Vahdettin ve diğer Osmanlı hanedanı mensuplarının kabirlerinin bulunduğu mezarlığı ziyaret etti.

Heyet, tekkenin son durumu hakkında Şam Valisi Mahir Mervan'dan bilgi aldı.

Bilal Habeş'nin türbesini de ziyaret eden Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Şam'dan ayrıldı.