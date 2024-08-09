Bilal Erdoğan vergi ödememiş

Vergi ödemeyen yandaşlar listesine her geçen gün yenileri ekleniyor. Bir yandan kemer sıkma politikaları ile halkın cebindeki üç kuruşa da göz dikilirken diğer yandan iktidara yakın isimlerin yıllardır vergi ödemediği açığa çıkıyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Mis Hediyelik Eşya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin uzun yıllardır ortağı. İstanbul Ticaret Odası’nın kayıtlarına göre, 2009 yılında kurulan bu şirketin yüzde 25’i Bilal Erdoğan’a ait. Diğer ortaklar ise Ali Bahadır Yeşil ile Mustafa Esenkal.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre, Mis Hediyelik Eşya 2021, 2022 ve 2023 yılında hiç vergi ödemedi. Şirketin merkezi olarak gösterilen Fatih’teki adresinde de “Çay Saati” isimli bir kafe yer alıyor.

TORUN DA VERGİ VERMEDİ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı olan ve İstanbul Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen Stadyum arazisi üzerine yaptığı inşaatta 10 işçinin hayatını kaybetmesiyle tanınan Aziz Torun’un da vergi ödemediği anlaşıldı.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin de 2021, 2022 ve 2023 yıllarında vergi ödemediği belirtildi.

TEKEL ARAZİSİNİ ALMIŞTI

Aziz Torun’un sahibi olduğu Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Beykoz Paşabahçe Mahallesi’nde bulunan ve İstanbul Boğazı’nın en kıymetli bölgeleri arasında sayılan eski Tekel Fabrikası arazisini 2012 yılında özelleştirmeyle almıştı. Torunlar GYO son olarak İstanbul Boğazı’ndaki bu araziye milyonlarca lira değerinde otel, rezidans ve yalılar inşa etmeye hazırlanıyor.

Proje kapsamında yalı ve rezidansların dışında bir de 129 odalı bir otel yapılacak.