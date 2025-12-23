Bilal Erdoğan yine Filistin’le sahnede

Politika Servisi

Bilal Erdoğan kadraja girmek için artık hiçbir olanağı kaçırmıyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA, bu yılda Gazze’ye destek gösterisi düzenleyecek. Milli İrade Platformu tarafından adres olarak daha önce olduğu gibi Galata Köprüsü belirlenirken, gösterinin tarihi yine yeni yılın ilk gününde 1 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.

TÜGVA Genel Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına son günlerde adı AKP genel başkanlığı için geçen Bilal Erdoğan da katıldı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldı. Fenerbahçe adına kulüp yöneticilerinden Ertan Torunoğulları katıldı. Futbol kulüplerinin başkanlarının yanı sıra iş Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.