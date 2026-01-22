Bilal Erdoğan’a soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dört çocuğundan biri olan ve son dönemde potansiyel siyasi kariyeriyle gündeme gelen Bilal Erdoğan, Arap medya platformu Atheer’de yayınlanan "Zû Şan" (Önemli Kişiler) podcast serisinin konuğu oldu.

Katar merkezli dijital içerik platformu Atheer, Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile gerçekleştirilen özel röportajın tanıtımını paylaştı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fragmanda, Bilal Erdoğan'ın özel hayatı, ailesi ve siyasi geleceğine dair dikkat çekici soruların yer aldığı görüldü.

"Siyasetle iç içe bir evde büyümek nasıldı?" sorusuyla başlayan tanıtımda, Bilal Erdoğan’a, annesi Emine Erdoğan’ın Arap kökenlerine dair neler hissettiğini ve babası Recep Tayyip Erdoğan hakkında neler anlattığını sorduğu görülüyor. Bilal Erdoğan, annesinin Arap kökenli olduğunu, çünkü anneanne ve büyükbabasının evde Arapça konuştuğunu söylüyor.

Tanıtımın en çok konuşulan anı ise sunucunun doğrudan yönelttiği “Babanızın halefi (yerine geçecek kişi) olacak mısınız?” sorusu oldu.

Röportajın ne zaman yayınlanacağı henüz duyurulmadı.