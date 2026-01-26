Bilal Erdoğan’dan 2023 seçim sürecine dair açıklama: Hatay’daki “su” olayını anlattı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dört çocuğundan biri olan ve son dönemde potansiyel siyasi kariyeriyle gündeme gelen Bilal Erdoğan, Katar merkezli dijital yayın platformu Atheer TV’de yayımlanan “Zû Şan” (Önemli Kişiler) programına konuk odu.

Bilal Erdoğan, 2023 seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Henüz tamamı yayımlanmayan röportajdan paylaşılan yeni kesitlerde, kamuoyunda uzun süre tartışılan Hatay’daki “su” görüntülerine de değinildi.

SUYU GERİ ÇEVİRMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2023’te Hatay’da seçim çalışmaları sırasında, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte bir parkta dinlenirken koruması tarafından kendisine uzatılan suyu geri çevirmişti.

Ardından Bilal Erdoğan’ın aynı suyu babasına uzatması ve Tayyip Erdoğan'ın bu kez suyu içmesi geniş yankı uyandırmıştı.

“BABAMA GÜVEN SAĞLAMAK ÖNEMLİ BİR GÖREVDİ”

Sözcü'nün haberine göre; Bilal Erdoğan, söz konusu görüntülere ilişkin açıklamasında, seçim kampanyası boyunca babasının yanında olmasının aile içinde alınmış bir karar olduğunu söyledi. Erdoğan, “Ailem, babamın yanında olmamı istedi. Yaklaşık iki ay boyunca birlikte vakit geçirdik. Bu bir evlat olarak benim için büyük bir sorumluluktu. Babama güven sağlamak ve onun yanında olmak önemli bir görevdi” ifadelerini kullandı.

“BAZI KONULARDA ‘HAYIR’ DİYEBİLMEK GEREKİYOR”

Cumhurbaşkanı’nın sağlık ve güvenliğine özel hassasiyet gösterdiklerini belirten Bilal Erdoğan, bu konuda aile olarak dikkatli davrandıklarını söyledi.

Erdoğan, “Cumhurbaşkanımızın şekeri, genel sağlık durumu ve ne tükettiği bizim için önemli. Bazı insanlar Cumhurbaşkanımıza ‘hayır’ diyemiyor. Ben oğlu olarak bunu yapabilirim. ‘Bunu istemezseniz, yerine şu daha uygun olur’ deme sorumluluğunu alabiliyorum” dedi.