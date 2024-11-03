Bilal Erdoğan’ın 10 parmağında 10 marifet

Temmuz 2018’de hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye’de, “Tek adam rejimi” kurumsallaştı.

Türkiye’nin tamamını ilgilendiren kritik alanlardaki politikalar tek bir kişinin kararıyla alındı. Saray’ın yanı sıra Saray çevresi de Türkiye’deki kritik alanlarda etkili kılındı. AKP döneminin önemli aktörlerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan oldu.

Yönetiminde yer aldığı vakıf ve kuruluşlar itibarıyla Bilal Erdoğan hakkında, “On parmağında 10 marifet” yorumları yapıldı.

Bilal Erdoğan, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun başkanlığını yapıyor. Bilal Erdoğan’ın marifetleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekilliği görevini de yürüten Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile Okçular Vakfı’nın mütevelli heyetlerinde bulunuyor. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Darülaceze İdare Meclisi Üyeliği de Bilal Erdoğan’ın diğer unvanları arasında sıralanıyor.

ONLARCA İŞBİRLİĞİ

Bilal Erdoğan, şüphesiz ki en çok eğitim alanında kendisinden söz ettiriyor. Erdoğan’ın vakfı TÜGVA ile eğitim alanında imzalanan bazı işbirlikleri, kayıtlarda şöyle geçiyor:

• Yargı kararlarıyla protokolleri iptal edilen TÜGVA, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı göndererek, düzenleyecekleri etkinliklerin okullarda duyurulmasını istedi. Müdürlük, ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. (2021)

• MEB ile TÜGVA arasında imzalanan, “Sosyal Etkinlikler Yapılmasına Dair İş Birliği Protokolü” kapsamında ortaokullarda, “Çizimler ile 40 Hadis” yarışması düzenlenmesi kararlaştırıldı. (2019)

• Yargı kararları yok sayılarak TÜGVA ile imzalanan protokolün, “Hassasiyetle” hayata geçirilmesi için MEB tarafından illere yazı gönderildi. (2020)

• İktidara yakınlığı ile bilinen TÜGVA’nın düzenlediği yaz okulları için MEB 135 okul tahsis ederek, TÜGVA için açılan okulların giderlerini kendi bütçesinden karşıladı. (2023)