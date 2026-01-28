Bilal Hancı ile Abdi İbrahim'in sahibinin oğlu İbrahim Barut'un testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 20 Ocak'ta gözaltına alınan Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kaynak: AA
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örneği alınan 2 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.
Rapora göre, tutuklu şüpheli Bilal Hancı ile Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.