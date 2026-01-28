Bilal Hancı ile Abdi İbrahim'in sahibinin oğlu İbrahim Barut'un testi pozitif çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örneği alınan 2 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, tutuklu şüpheli Bilal Hancı ile Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.