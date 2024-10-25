Bilal’in festivali için lokum dağıtıldı

AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’daki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Etnospor Kültür Festivali için dikkati çeken harcamalara imza attı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği Etnospor Kültür Festivali için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ikramlarda bulundu.

Festivalden yaklaşık 50 gün sonra “Etnospor Kültür Festivali Organizasyonu” başlığıyla gerçekleştirilen alım ile Ankatur Organizasyon Şirketine Belediye kasasından 270 bin TL ödendi. Harcamanın içeriği açıklanmadı.

YİNE TİCARİ SIR KILIFI

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bu harcamanın içeriğini sordu. Verilen yanıtta ise “Bilgilerin bir kısmının ticari sır niteliğinde olması ve bir kısmının ise ilan yoluyla yayınlanması sebebiyle talebiniz uygun bulunmamıştır” denildi.

Belediye, “Etnospor Kültür Festivali Hizmet Alımı” adı altında da 3 Haziran’da bir harcama daha yaptı. Harcamanın tutarı gizlenirken ödemenin Antep’ten festivale giden 36 kişinin otel ve yol masraflarının karşılanması, birinci sınıf restoranlarda yemek yedirilmesi için yapıldığı öğrenildi.

FİTİL LOKUMLAR

Ayrıca tutarı gizlenen harcamanın festivalde yiyecek dağıtılması için yapıldığı anlaşıldı. Dağıtılan yiyecekler şöyle:

• En az bin kişilik zeytinyağlı patlıcan ve biber dolması

• 10 kilogram cevizli sucuk

• Bin dilim baklava

• Fıstıklı fitil lokum

• Narlı fitil lokum

• Tuzlu Antep fıstığı

• Menengiç kahvesi ve süt

GİZLENEN HARCAMA

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan, “Bilal Erdoğan'ın Etnospor Kültür Festivali için doğrudan temin usulüyle iki harcama yapmışlar. Bir tanesi cevizli sucukların, baklavaların, fıstıkların, narlı ve fıstıklı lokumların olduğu ihale diğeri de sonucu açıklanan ama ihale dokümanı olmayan 270 bin TL’lik ihale o da 1,5 ay sonra yapılmış” dedi. Kalkan şunları aktardı: “Festival dönemi yapılan ihalenin sonucu 4,5 ay geçmesine rağmen açıklanmamış. Kimden neyi saklıyorsunuz? Doğrudan teminlerden biriyle ilgili sorduğum sorulara cevap veremediler. Milyonlarca vatandaşımız açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yoksulluğa rağmen bu harcamalara imza atmaktan utanmıyorlar.”