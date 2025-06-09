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Bilanço ağır: Bayram tatilinde 3 bine yakın kaza oldu, 32 kişi öldü!

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört günündeki (perşembe, cuma, cumartesi ve pazar) trafik kazalarında 32 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 817 kişi yaralandı.

Güncel
  • 09.06.2025 13:26
  • Giriş: 09.06.2025 13:26
  • Güncelleme: 09.06.2025 13:34
Kaynak: Haber Merkezi
Bilanço ağır: Bayram tatilinde 3 bine yakın kaza oldu, 32 kişi öldü!
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2 bin 960 trafik kazasının meydana geldiğini ve bu kazalarda 32 yurttaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kazalard 4 bin 817 kişi ise yaralandı.

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