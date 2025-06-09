Bilanço ağır: Bayram tatilinde 3 bine yakın kaza oldu, 32 kişi öldü!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2 bin 960 trafik kazasının meydana geldiğini ve bu kazalarda 32 yurttaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kazalard 4 bin 817 kişi ise yaralandı.

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