Bilanço ağır: Bayram tatilinde 3 bine yakın kaza oldu, 32 kişi öldü!
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört günündeki (perşembe, cuma, cumartesi ve pazar) trafik kazalarında 32 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 817 kişi yaralandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2 bin 960 trafik kazasının meydana geldiğini ve bu kazalarda 32 yurttaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kazalard 4 bin 817 kişi ise yaralandı.
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