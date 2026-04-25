Bilanço ağırlaşıyor: İsrail'in vurduğu Lübnan'da can kaybı 2 bin 491'e ulaştı!

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 491'e, yaralı sayısının ise 7 bin 719'a yükseldiği kaydedildi.

Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 24 Nisan tarihleri arasındaki süreçte kaydedilen ölü ve yaralıların yüzde 94'ünün Lübnan vatandaşı, geri kalanların ise Suriye ve Filistin uyruklu olduğu belirtildi.

ÖLENLERİN 177'Sİ ÇOCUK

Bakanlık verilerinde, saldırılarda hayatını kaybedenlerin demografik ve bölgesel dağılımına da yer verildi. Buna göre, saldırılarda 177'si çocuk ve 277'si kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Bölgesel olarak en fazla can kaybı 1000 ölü ve 3 bin 68 yaralı ile Nebatiye'de yaşanırken, onu 945 ölü ve 2 bin 939 yaralı ile ülkenin güney kesimleri takip etti.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 129 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 233'ünün ise yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, ülke genelinde 116 ambulans ile 15 hastanenin hasar gördüğü, 6 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.