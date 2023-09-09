Bilardocular istekalarını konuşturdu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği 3 Bant Bilardo şampiyonası çekişmeli mücadelelere sahne oldu. 5 gün süren müsabakalar sonunda Baha Alptekin şampiyon oldu.

Son olarak 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Şampiyonasına 67 sporcu katıldı. 5 gün süren müsabakalar sonunda Baha Alptekin birinci, Salih Tekkeli ikinci, Muzaffer Kahraman ve Eyüp Selim Topaloğlu üçüncü oldu.

2-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara Gölbaşı’nda yapılacak olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2.Etap Müsabakalarına Düzce’den 12 sporcu kontenjana kalarak Düzce’yi temsil etmeye hak kazandı.