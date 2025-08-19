Bild Gazetesi: Trump, Zelenski ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşme sırasında Putin'i aradı

Alman Bild gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı toplantı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradığını öne sürdü.

Bild gazetesinin haberine göre Trump, Zelenski, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderler ile yaptığı toplantısını bölerek, Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Trump, Zelenski ve Avrupalı liderlerle yapacağı toplantıdan sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayacağını belirtmişti.