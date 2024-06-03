Bildiği yoldan devam ediyor

Erdoğan partisinin kampında konuştu. Gerici müfredatı, kemer sıkma politikalarını savunan Erdoğan ülke sorunlarını yine görmezden geldi. ‘‘Güvenlikte yumuşama olmaz’’ diyen Erdoğan Anayasa vurgusunu yineledi.

Politika Servisi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcıhamam’daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

Bir kez daha Anayasa vurgusu yapan Erdoğan, ülkede var olan sorunları görmezden geldi. ‘Anayasa konusunun bilek güreşi haline çevrilmemesi gerektiğini’ söyleyen Erdoğan, günlük konuların Anayasa tartışmasına sokulmaması gerektiğini savundu.

4 yıl daha seçim olmadığını hatırlatan Erdoğan, yumuşama tartışmaları hakkında ise ‘güvenlik konusunda yumuşama olmaz mesajı verdi. Hak talepleriyle sokağa çıkan kesimlere yapılan gözaltıları, tutuklamaları ağzına almayan Erdoğan, hak ve hürriyetleri genişlettiklerini iddia ederek “Milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda hak ve hürriyetleri genişletirken şüphesiz güvenliğimizden taviz veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasındaki Cumhur vurgusu da bir diğer dikkat çeken nokta oldu. AKP MHP iktidar bloğu arasında güç savaşları sürerken Erdoğan yeni dönemde Cumhur İttifakının daha güçlü olacağını öne sürdü. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin birinci yılına gireceğini söyleyen Erdoğan, yarın Kabine toplantısından sonra ‘bir yıl içerisinde yaptıklarımızı açıklayacağız’ dedi.

ERDOĞAN’IN GÖZBEBEĞİ KEMER SIKMA POLİTİKASI

Ekonominin başındaki Mehmet Şimşek’in uyguladığı kemer sıkma politikalarını da savunan Erdoğan, 2024’ün ilk çeyreğindeki büyüme rakamlarıyla övünürken ‘İnşallah tek haneli enflasyonu yakalayacağız’ dedi. Erdoğan, sefalet ücretine mahkûm ettiği emeklilere, açlık sınırının altında bıraktığı asgari ücretlilerin durumuna ise değinmedi.

GERİCİ MÜFREDATI SAVUNDU

Erdoğan kamuoyunda tepkilerin devam ettiği yeni müfredata ilişkin de konuştu. Gerici müfredat değişikliğini savunan Erdoğan, “Bazı marjinal grupların modele dair eleştirilerinin çoğunun pedagojik değil, ideolojik sebeplerden kaynaklanıyor” dedi. Halkla aralarına mesafe koymayacaklarını söyleyen Erdoğan 1-2 Temmuz tarihlerinde partisinin belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştireceklerini belirtti. Erdoğan’ın açıklamalarına ise CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gökçen, iktidarın aldatmacasına dikkat çekti. Gökçen, “İktidar partileri neredeyse her gün anayasayı değiştirelim diyor, fakat anayasada neyi değiştirmek istediğini hiç söylemiyor. Bir anayasa tartışması açalım; tüm gündem bununla meşgul olsun, ülkede yoksulun, emeklinin, asgari ücretlinin, öğrencinin, çiftçinin derdi konuşulmasın isteniyor. Tekrar söylüyoruz: önce mevcut anayasayı uygulayın” ifadelerini kullandı.